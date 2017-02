Sogn og Fjordane og Hordaland skal no byrje førebuingane til samanslåing av dei to fylka. Før sommaren skal dei to fylkestinga oppnemne ei fellesnemnd som skal stå for førebuinsgarbeidet.

Nemnda skal vere sett saman av fylkesutvala i dei to fylka og ha til saman 24 medlemmar. I intensjonsplanen står det at Hordaland får leiaren av nemnda medan Sogn og Fjordane får nestleiaren.

2017 vert i følgje informasjonsavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommune eit planleggingsår, der fylkeskommunane vil leggje brikkene meir på plass enn det som er gjort i intensjonsavtalen. 2018 og 2019 vert år med meir gjennomføring av endringar, der større delar av organisasjonane skal involverast.

Stortinget avgjer i juni om det blir ei faktisk samanslåing. Regjeringa legg i vinter fram ein stortingsproposisjon der nytt regionkart vert føreslått. Stortinget handsamar det nye kartet juni 2017. Deretter skal det setjast ned eit ekspertutval som skal vurdere eventuell oppgåveoverføring frå staten til regionalt folkevalt nivå.