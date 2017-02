Slutt på NRK på FM-bandet i Trøndelag og Møre og Romsdal

NRK forsvinn frå FM-bandet i Trøndelag og Møre og Romsdal onsdag. Dermed kan radiokanalane til rikskringkastaren berre høyrast på dab-radio.

Radiolyttarar i dei to fylka kan framleis høyre P4, Radio Norge og lokalradio på gamle radioar fram til 21. april. Heilt fram til sløkkinga har NRK vore i sving for å utbetre dab-dekninga på mindre stadar i dei to fylka.

Romsdals Budstikke skreiv før helga at butikkane i distriktet var i ferd med å bli tømt for dab-adapterar til bil, og at leverandørane slit med å levere.

Sløkkinga av FM-nettet begynte i Nordland 11. januar, og frå midten av desember er det berre digitalradio som gjeld i heile landet.

Kan rykke ut

Øyvind Vasaasen, som er beredskapssjef i NRK, peikar på at tre gonger så mange menneske blir berørt av sløkkinga onsdag som då FM-nettet vart tatt ned i Nordland. Derfor er hjelpeteama førebudd på at det no kan bli travlare.

– Desse kan "rykke ut" til lyttarar vi ikkje klarer å hjelpe via publikumsservice. Hjelpeteama kontrollerer også dekning i område vi hadde fått tilbakemeldingar på, og dei besøkjer forhandlarar og verkstadar, fortel han.

Kabelbrot

Noreg er det einaste landet i verda som har bestemt seg for å skru av FM-nettet. Kritikarar har stilt spørsmål ved om dab-nettet er tilstrekkeleg utbygd blant anna langs vegane, og om dette kan sikre at innbyggjarane får tilstrekkeleg informasjon i ein nødssituasjon.

Eit kabelbrot i Finnmark som førte til at både dab- og telefonnett datt ut i januar, sette saka på spissen.

– Radio og dab er ein kritisk samfunnsfunksjon og skal fungere nesten uansett kva som bankar på døra av utfordringar, sa Per-Kristen Brekke, sjef for Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Norkring, som eig og driftar dab-nettet, har sett opp ei reserveløysing for å sikre at det ikkje skjer igjen.

Ifølgje Norkring har 99,5 prosent av Noregs befolkning dab-dekning. Prisen på utbygginga har vore 1 milliard kroner, heiter det på nettsidene til selskapet.

