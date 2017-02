Avgjersla er teken

Barnehagesaka sto sentralt i det ekstraordinære formannskapsmøtet tysdag. Der vart det lagt fram følgande endringsforslag i fire punkt frå Aud Kristin Løvlid (H) etter eit gruppemøte:

1: Barnehagen i Vikane vidareførast i Utvik. 2: Nødvendige investeringar til ein framtidsretta barnehage i Innvik skal gjennomførast i gjeldande økonomiplan. 3: Barnehagen vert flytta til Innvik når nytt bygg står klart. 4: Administrasjonen utgreiar samtidig bruk for barnehagebygg i Utvik.

Dette endringsframlegget vart vedteke med fem mot to stemmer. I kommunestyremøtet same dag var saka oppe på nytt med fleire frammøtte tilhøyrarar frå Innvik og Utvik.

Randi Bjørset (Ap) fremja eit nytt endringsforslag på vegne av Arbeiderparti, Høgre og Venstre.

Frå talarstolen la ho fram følgande forslag:

1: Barnehagen i Vikane vidareførast i Utvik.

2: Naudsynte investeringar for utbyggingar av Innvik barnehage skal innarbeidast i økonomiplanen 2018 - 2021. Administrasjonen får i oppdrag å leggje fram sak om utbygging av Innvik barnehage i samband med handsaming av økonomiplan for 2018 - 2021.

3: Barnehagen vert flytta til Innvik når nytt bygg står klart.

4: Administrasjonen utgreier framtidig bruk av barnehagen i Utvik.

Kommunestyret voterte over dette forslaget opp mot vedtaket frå Helse- og sosialutvalet. Forslaget frå Arbeiderparti, Høgre og Venstre fekk fleirtal med tretten mot sju stemmer.

I saksutgreinga går det fram at det inneverande år er 23 barn med plass i barnehagen, dei fleste av dei med fulltidsplass. Dette utgjer 116 einingar. 17 av barna er busette i Innvik, medan 6 av barna er busette i Utvik. Av desse barna skal sju starte på skulen frå hausten 2017.

Fødselstala for 2016 er ikkje gjort offisielle før i februar, men i følgje helsestasjonen i Stryn kommune er det fødde sju barn i Vikane dette året, tre i Utvik og fire i Innvik. I 2015 var det fødde to barn, begge i Innvik, og eit av desse barna har plass i barnehagen i dag.

Les meir om denne saka i fredagsavisa