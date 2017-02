Festival fekk skjenkeløyve

Helse- og sosialutvalet vedtok å gi skjenkeløyve for øl og vin til Basecamp Stryn AS for skjenking på Per Bolstad Plass under Midtsommarrock den 23.- og 24. juni i år.

- Basecamp Stryn AS, Isehaug Kafeteria AS og Stryn Kaffebar & Vertshus AS vert solidarisk ansvarlege for utøving av skjenking på godkjent område, framgår det av saksdokumentet.

Avgift for skjenkeløyve er sett til kr 4.800,-