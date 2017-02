100 dagar til opning

Den har fått namnet Loen Skylift, og skal frakte dei besøkande i den brattaste pendelbana i verda, frå fjorden til over 1000 meter opp på fjellet Hoven, og gje ei fantastisk panoramautsikt over fjordlandskapet.

- Loen Skylift er den raskaste og enklaste vegen til det beste Norges fjell har å by på. Turen frå fjord til fjell tek berre nokre minutt. Høgt, bratt og trygt blir du frakta tusen høgdemeter opp til Hoven, seier Richard Grov, dagleg leiar i Loen Skylift, entusiastisk.

På det raskaste tek turen fem minutt, og målet er at minst 40 000 turistar skal ta reisa opp og ned allereie i år. Pendelbana skal vere tilgjengeleg for publikum heile året.

H.M. Dronning Sonja har meldt sin ankomst og skal utføre den offisielle opninga av Loen Skylift den 20. mai.

Framtidig ikon

-Loen Skylift er eit unikt reiselivsprosjekt i nasjonal samanheng som kjem til å styrke reiselivet på heile Vestlandet, trur direktør Halvor Flatland i Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Kristian Jørgensen, direktør i Fjord Norge er enig.

- Utsikta er vanvittig, med vakre fjordar i alle retningar, spektakulære fjell og Jostedalsbreen i bakgrunnen. Dette blir utvilsomt ei av dei mest spanande reiselivsopplevingane i Norden.

– Med Loen Skylift får du Norges lettaste topptur, som gjev den tøffaste utsikta, seier reiselivssjef i Visit Nordfjord Marita Lindvik. Ho meiner alt ligg til rette for at Loen Skylift blir eit framtidig ikon.

Spenstig profil og internasjonalt namn

Logoen er inspirert av den bratte fjellsida frå Loen og opp til fjellet Hoven 1011 meter over fjorden. To av bokstavane antyder også dei to kabinane, ein på vei opp og ein på veg ned.

- Det var viktig å finne eit namn som fungerer både på norsk og engelsk. Namnet skal gje ei kjensle av opplevinga av det er å bli løfta høgt i sky, og vere lett forståeleg internasjonalt. Loen har ei lang historie i norsk reiseliv. Namnet byggjer vidare på stadnamnet og forsterkar Loen som reisemål med både eksisterande og nye opplevingar, seier Richard Grov.

Mange lokale bedrifter har gått inn på eigarsida, med Hotel Alexandra, Nordfjord kjøtt og Stryn kommune blant dei store. Den sveitsiske gondolbaneleverandøren Garaventa AG gjekk også inn med ein stor eigarpost. Totalt vil prosjektet ha kosta 267,5 mill. når det står ferdig i mai.