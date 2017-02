Loen Skylift som opnar 20. mai tek deg frå fjord til fjell på få minutt.

- Høgt, bratt og trygt blir du frakta tusen høgdemeter opp til Hoven seier dagleg leiar i Loen Skylift, Richard Grov.

Målet er at minst 40.000 turistar skal ta reisa opp og ned allereie i år. Det er meininga at pendelbana skal vere tilgjengeleg for publikum heile året.

Her kan du få ein liten smakebit på prosjektet.