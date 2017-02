Måneformørking i natt

Natt til laurdag beveger fullmånen seg inn i skuggen frå jorda og blir formørka. Månen beveger seg imidlertid berre gjennom den ytre delen av skuggen, og vi får difor berre ein minimåneformørking (halvskuggeformørking).

Sjølv om denne formørkinga ikkje kan kallast spektakulær, kan vi likevel merke at det intense fullmånelyset blir dempa. Spesielt den eine sida av måneskiva, den som er nærast sentrum av jordskuggen, blir merkbart mørkare enn normalt og også mørkare enn den andre sida av skiva.

Måneformørkingar varer ofte mykje lenger enn solformørkingar, og denne tek til fredag kveld klokka 23.34 norsk tid og sluttar først klokka 03.53 laurdag morgon. Men i mykje av denne perioden vil formørkinga vere for svak til at vi merkar den i særleg grad. Formørkinga vil vere størst klokka 01.45 norsk tid, og det er spesielt rundt dette tidspunktet ein bør gå ut for å oppleve fenomenet.

Laurdag morgon kan ein også sjå ein grøn komet på himmelen som passerer uvanleg nær jorda.