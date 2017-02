Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) besøkte fredag Stryn vidaregåande skule, der han mellom anna fekk orientering om landslinja i skiskyting, som han sjølv var med og forhandla fram i budsjettforliket i Stortinget.

Det vert jobba intenst lokalt med planlegging og organisering, plassane er utlyste og i marknadsføringa har skulen hatt god hjelp av Farmhouse.

- Når det gjeld marknadsføring er det ein ting til som er viktig: Skiskyttarane som går her i dag gjorde det svært godt i junior-NM, og det er sjølvsagt den beste reklamen vi kan få, sa Torstein Tvinnereim, idrettsfagleg ansvarleg ved Stryn vidaregåande skule, og viste mellom anna til Aksel Mathias Meland sitt gull og Vegard Skrede sitt sølv under junior-NM.

- Imponerande, sa Rotevatn, som fekk helse på dei to medaljevinnarane og snakke litt om skiksyttarmlijøet i Stryn. Og sjølv om dei ikkje får høve til å søkje på landslinja, som startar med VG1 til hausten, så er dei ikkje i tvil om at det blir positivt for skiskyttarmiljøet ved skulen å få landslinje:

- Det blir bra, det! forsikra Vegard Skrede og Aksel Mathias Meland.