Sjekkar fylkeskommunen sine innkjøp

Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane har bestilt ein forvaltningsrevisjon for å vurdere om innkjøpa i fylkeskommunen er i samsvar med lov om offentlege anskaffingar.

Føremålet er å sikre at fylkeskommunen har eit system som sikrar at innkjøpa vert gjort i tråd med regelverket om offentlege anskaffingar, og at fylkeskommunen etterlever regelverket i oppfølginga av leverandørar.

- Offentlege innkjøp er utfordrande, og det er viktig for alle at fylkeskommunen viser at dette er eit område ein har god kompetanse på, og at denne kompetansen vert nytta til å gjennomføre gode og trygge innkjøp i samsvar med lovverket. Dette er eit prosjekt som vil vere med og sikre fylkeskommunen eit godt renommé, og som vil bidra til å gjere fylkeskommunen betre og meir truverdig for innbyggjarane i fylket, seier leiar i kontrollutvalet i

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Frank Willy Djuvik i ei pressemelding.

Deloitte er forvaltningsrevisoren til fylkeskommunen og skal gjennomføre forvaltningsrevisjonen.

Revisjonen omfattar heile innkjøpssystemet i fylkeskommunen. Kontrollutvalet har likevel bedt spesielt om at revisor kontrollerer tiltak mot sosial dumping i innkjøpa. Det er eit resultat av at Riksrevisjonen i fjor kom med ein rapport som synte at berre 54 prosent av norske kommunar og fylkeskommunar har rutinar som sikrar at ein i utlysinga av anbod har krav til løns- og arbeidsvilkår.