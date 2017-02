Klare for Holmenkollen

Oskar Guddal Breivik (Markane IL) og Lasse Flo Bødal (Stårheim IL) er kvalifisert til å gå "young star" i Holmenkollen i midten av mars. Også Martin Aaland (Hardbagg IL) ligg svært godt an til å få gå rennet.

"Young star" er eit skiskyttar-renn for dei 30 beste 15 og 16-åringane i landet. Rennet går rett før verdscuprenna for senior.

Det er gode resultat gjennom sesongen som gjer at trekløveret kan førebu seg på deltaking i "young star". Sprintkonkurransen blir gjennomført som fellesstart.

Bakgrunnen for rennet er forbundet sitt ønske om å arrangere eit renn for 15 og 16-åringar i forbindelse med World Cup for senior som blir arrangert i Holmenkollen same helga.

Vestlandet har tre plassar i dette rennet, og etter dei fire første kvalifiseringsrenna har Lasse Flo Bødal og Oskar Guddal Breivik begge full pott og er dermed kvalifisert for "young star". Martin Aaland (Hardbagg) har tre av fire mulege poeng. Ved å klare eitt poeng til på Hovedlandsrennet vil han også være kvalifisert for "young star"-rennet.

Alle tre kom heim med edelt metall frå Vestlandsmeisterskapet i skiskyting i helga.