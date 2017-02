Enorm respons på singel-stunt

- Singel på Valentinsdagen? spør Stryn Pukk i ei annonse i Fjordingen i dag, og legg til "-Vi har stort utval".

- Responsen har vore heilt enorm, ler dagleg leiar ved Stryn Pukk, Rune Opheim. - Telefonen har nesten ikkje stått i ro!

Stryn Pukk delte sjølve annonsa på sosiale medium, og der har det også teke heilt av. Privatpersonar, firma, bransjetidsskrift og andre medium har respondert på den humoristiske vrien.

- Korleis i all verda fekk de denne ideen?

- Det var dei tilsette som kom på det i fjor. Eigentleg kom ideen frå Ann-Helen Blakset, kona til ein av dei tilsette. Då var Valentinsdagen alt forbi, så vi venta til å år med å setje ideen ut i livet.

- Og resultatet? Har de selt mange kubikk singel på Valentinsdagen?

- No har det faktisk vore bra aktivitet på singel i dag. Men eg skal vere litt forsiktig med å tilskrive dette påfunnet all æra for det. Det som er sikkert er at Stryn Pukk definitivt har kome på kartet! ler den daglege leiaren.