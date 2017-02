10.000 i bot og fem månader utan førarkort

Ein mann busett i Vågsøy er dømd til ei bot på 10.000 kroner og fem månaders inndraging av førarkortet etter å ha køyrd gjennom UP sin laserkontroll på rv 15 i Markane i september i fjor. Målinga vart utført på ei rett strekning medan mannen foretok ei forbikøyring. Det at fartsoverskridinga skjedde over ei kort strekning, gjorde at retten la seg i nedre sjikt i lengde på inndraging av førarkort. Mannen innrømte forholdet då han møtte i Fjordane tingrett nyleg, men nytta sjansen til å dokumentere at strekninga var både lang og oversiktleg der forbikøyringa skjedde.