Tarjei Bø høgaktuell for fleire VM-løp

Tarjei Bø har imponert såpass mykje så langt i VM at han er høgaktuell for fleire renn utover i veka. Det stadfestar landslagssjef Egil Kristiansen ovanfor Fjordingen.

I utgangspunktet skulle stryningen berre gå sprinten og jaktstarten i Hochfilzen, men no kan det altså hende at det blir fleire VM-løp på 28-åringen.

- Normaldistansen torsdag går utan markaneløparen på startstreken, men per i dag er Tarjei inne blant dei som skal gå fellesstarten søndag, seier Kristiansen.

At Tarjei Bø er aktuell for fleire renn betyr også at han kan bli vurdert opp mot ein etappe på stafetten laurdag.