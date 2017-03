Køyreforbod og fleire gebyr etter kontroll

Statens vegvesen hadde tysdag tungbilkontroll på Kjøs.

Eitt vogntog vart stoppa med 2.400 kilo overlast, og sjåføren måtte betale 8.300 kroner i gebyr og laste av til lovleg vekt før vidare køyring.

Eitt vogntog fekk køyreforbod for å ha eit bord i frontvindauget, ein sjåfør fekk 500 kroner i gebyr for å ikkje ha med vognkort, og ein lastebilsjåfør fekk 1.500 kroner i gebyr for manglande bruk av bilbelte skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.