Endeleg medalje!

Endeleg vart det medalje på dei norske hopparane under VM i Lahti. - I dag var sølv godt som gull, sa NRK-kommentator Johan Remen Evensen etter at tevlinga var ferdig.

Etter å ha hatt alle fire hopparane på topp 12 i normalbakken, hadde dei norske skihopparane eit reelt håp om å kunne vere med og kjempe heilt i toppen i laghoppinga i VM laurdag ettermiddag.

Og det norske laget fekk den best tenkjelege starten på lagkonkurransen, då Anders Fannemel gjorde eit kjempehopp på 131 m i første pulje i første omgang. Dei andre norske følgde opp med jamnt gode hopp, men ingen var i nærleiken av å strekkje seg like langt som honndølen. Laget låg imidlertid på medaljeplass heilt til siste pulje i første omgang hadde hoppa, då rykka Norge ned på fjerde plass. Polen leia, heile 17.4 poeng framfor Austerrike, med Tyskland på tredje plass. Ned til Norge var det vel 8 poeng.

Andre omgang var imidlertid eit stort tilbakeslag for Anders Fannemel, som fekk svært tunge forhold (over 7 plusspoeng for forholda) og landa på 112,5 m. Tyskland fekk dermed høve til å reise unna Norge, då Eisenbichler i same gruppe hoppa 130,5 m. Rett nok med vesentleg betre forhold, men likevel vart det eit solid gap på heile 17 poeng. - Han er tydelegvis ikkje så sårbar for dei dårlege forholda, sa Johan Remen Even, NRK sin ekspertkommentator. - Dei forholda vi hadde nettopp var mellom dei verste ein kan få, med vind inn frå sida.

- Er du spesielt sårbar for slike vanskelege forhold? spurde Karen-Marie Ellefsen frå NRK Anders Fannemel etter rennet.

- Ja, i alle fall når det blir sju plusspoeng. Då slit eg! sa honndølen.

Men ting kan snu fort: I andre pulje slo Johann Andre Forfang til med ny bakkerekord på heile 138 m, tre meter lenger enn den gamle rekorden. Tyske Leyhe landa på 103 m, og dermed rykka Norge forbi Tyskland igjen. Etter at pulja var ferdig var det også berre tre poeng fram til Austerrike på andre plass. Polen styrka leiinga si ytterlegare.

Forholda svinga mykje i løpet av rennet, og spente, norske hopparar følgde med nede på sletta og kunne sjå at Daniel Andre Tande med 126 m sørga for å auke avstanden til Tyskland og gå forbi Austerrike. Dermed vart det spenning til siste slutt når det gjaldt dei to nederste plassane på pallen. Polen låg framleis i ei solid leiing med 968 poeng, framfor Norge med 943, Austerrike med 929 og Tyskland med 927.

- I denne konkurransen kan alt skje, med desse varierande forholda, konkluderte NRK-kommentatorane.

- Det er slik det er. Det er utandørsidrett, sa landslagstrenar Alexandre Stöckl i i den korte pausen før siste pulje.

Stefan Kraft gjorde ein solid jobb for Austerrike med 126 m under vanskelege forhold, Andreas Wellinger landa på 119 m for Tyskland og dermed låg alt til rette for at det endeleg skulle bli norsk medalje i denne meisterskapen.

Og Andereas Stjernen nytta sjansen og revansjerte seg for den sure 4. plassen frå normalbakken. 125,5 m under vansekelege forhold var nok til å sikre Norge sølvplassen, 9,6 poeng framfor Austerrike.

Kamil Stoch sette eit solid punktum med 124 m for Polen, som dermed levde opp til favorittstempelet. Men det norske laget jubla nesten like høgt, etter å ha slite i laghopping heile sesongen vart det sølvmedaljer når det gjaldt som mest.

1 POLEN 1,104.2

2 NORGE 1,078.5

3 AUSTERRIKE 1,068.9

4 TYSKLAND 1,052.9

5 SLOVENIA 941.6

6 FINLAND 926.5

7 JAPAN 922.7

7 TSJEKKIA 922.7