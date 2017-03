Sanitetskvinnene ga pris til SKAM

Norske Kvinners Sanitetsforening har gjeve heidersprisen sin, Fredrikkeprisen, til NRK sin populære TV-serie SKAM.

Norske Kvinners Sanitetsforening er Norges største kvinneorganisasjon med 41.000 medlemmer og lokallag over heile landet. Det er også fleire lokallag i Nordfjord, mellom anna i Hornindal. I 121 år har organisasjonen satt fokus på å betre kvinners kår og helse.

- Sanitetskvinnene står for solidaritet og eit ønske om å gjere verda litt betre. Det er også det vi ønskejr å gjere gjennom dei historiene vi fortell i Skam, sa produsent Marianne Furevold-Boland, NRK, i samband med prisuteldinga. -Vi hadde aldri trudd då vi starta at vi skulle bli møtt med så mykje kjærleik som vi opplever. Det er in stor ære og glede å få denne prisen på vegne av manusforfatta Julie Andem og dei andre som er i hjartet og hjernen av denne produksjonen.

Skam-redaksjonen har valt å gje prispengane på 100 000 kroner til Sisterhood. - Sisterhood har også som føremål å gjere verda til ein betre stad, og gir unge jenter verktøy til å takle livets utfordringar, sa Furevold-Boland.

Bryt tabu

- Skam-serien tek opp alvorlig tematikk som overgrep, spiseforstyrrelsar, skjønnheitstyranniet, diskriminering, framamdfrykt, seksualitet, rus og likestilling i ein realistisk og open setting, noko som gir omverda muligheiter for å setje slike tema på dagsordenen. Tittel og tematikk tek opp øydeleggjande myter og viser korleis enkelpersonar oppelver fordøming, men også korleis ein stolt kan heve seg over samfunnet si fordøming eller kjensla av dette. Serien når fram til ungdom og vaksne og opnar for samtale og refleksjon rundt alvorlege tema på tvers av generasjonane, sa Anne Elisabeth Solsem Joakimsen, som delte ut Fredrikkeprisen på vegne Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fredrikkeprisen vert delt ut årleg til personar utanfor organisasjonens eigne rekkjer som på tek opp og synliggjer saker innanfor N.K.S. sitt føremål og strategiske område. Prisen består av ein skulptur av Norske Kvinners Sanitetsforenings grunnleggjer Fredrikke Marie Qvam, eit diplom og 100.000 kroner. Pengane er ikke til personlig bruk, men skal gå til eit føremål innanfor N.K.S. sine arbeidsfelt som prisvinnaren vel. Tidlegare prisvinnarar er m.a. Gunhild Stordalen, Gro Harlem Brundtland og Kronprinsesse Mette-Marit.