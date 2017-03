Småfuglar bra for mental helse

Viss du tek deg tid til å kike på småfuglane utanfor kjøkenvindauget ditt, kan det vere med på å gi deg betre mental helse.

Å studere livet på fuglebrettet kan vere med på å redusere stress, angst og depresjon, viser ein ny britisk studie omtala på Forskning.no. Tre britiske nabolag deltok i studien, der fugleforskarar såg på fuglelivet og psykologar følgde med på den mentale helsa til studiedeltakarane.

Det viste seg at dess fleire fuglar deltakarane hadde å sjå på, dess betre blei den mentale helsa. Folk med milde eller moderate lidingar var dei som hadde best effekt av å kike på småfuglane. Forskarane konkluderte derfor med at det er ein samanheng mellom det å oppleve natur og korleis det står til med oss psykisk.

– Eigne utfordringar i livet blir litt sett til side når ein flyttar fokuset frå seg sjølv til fuglebrettet. Då gløymer ein sitt eige nærvær, for fuglar har sin daglege dont som gjer at ein gløymer tida, forklarer biolog Rune Aae til NRK.

