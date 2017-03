Alvorleg brot på køyre- og kviletid

I ein tungbilkontroll ved Kjøs bru torsdag vart ein sjåfør meldt for alvorleg brot på køyre- og kviletida. Den lengste godkjente pause/døgnkvil var på berre 1 time og 41 minutt i løpet av 32 timar.

Ein sjåfør fekk køyreforbod for hindra sikt i vindauget og måtte fjerne dette før vidare køyring. To sjåførar fekk skriftleg advarsel for mindre brot på køyre og kviletidsforskrifta, og ein måtte sikre lasta betre før vidare køyring. Ein sjåfør fekk gebyr for manglande vognkort melder Statens vegvesen.