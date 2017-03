Statens vegvesen hadde søndag tungbilkontroll ved Kjøs bru.

Det blir meldt om eitt gebyr for manglande vognkort, eitt gebyr for manglande YSK-bevis, ein sjåfør måtte godkjenne fartskrivaren i køyretøyet før vidare bruk, og to sjåførar fekk advarsel for mindre brot på køyre- og kviletida.