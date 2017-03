Tid for revansje

I ettermiddag går det fjerde rennet i Raw Air-konkurransen i hopp av stabelen i Lysgårdsbakken på Lillehammer.

Anders Fannemel vart nekta å starte då hoppdressen ikkje var innanfor reglane i fredagens renn i Holmenkollen, noko som medførte at han ikkje fekk hoppe i lagkonkurransen laurdag eller i det individuelle rennet søndag. Dermed var sjansane for ei topplassering for honndølen i realiteten vekke før Raw Air i det heile teke hadde starta.

Alle renna tel i Raw Air-konkurransen, også kvalifiseringshoppa.

Kjem Fannemel seg gjennom kvalifiseringa i ettermiddag ventar det individuelt renn i morgon.

Raw Air held fram i Trondheim og i Vikersund seinare i veka.