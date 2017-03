Meld for overlast på 1,1 tonn

I ein kontroll ved Kjøs bru tysdag vart ein varebil stoppa med 1,1 tonn for mykje last. Bilen måtte lastast av, og føraren vart meld for å ha overlast på køyretøyet.

Ein bilførar vart meld for brot på forskrift om køyre- og kviletid då vedkomande ikkje hadde gjennomført pålagt vekekvil. I tillegg må sjåføren gjennomføre 45 timar kviletid før vidare køyring.

Ein bilførar måtte sikre lasta betre før vidare køyring, og to bilførarar måtte fjerne gjenstandar i vindauget før vidare køyring. Ein bilførar måtte også på verkstad for å kalibrere fartsskrivaren går det fram av Statens vegvesen sin kontrollrapport.