Onsdag får mjølkebonde Per Ståle Lillestøl besøk av landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Per Ståle Lillestøl har investert 10 millionar kroner i lausdriftsfjøs for omlag 250 melkekyr,og landbruks- og matministeren besøkjer garden for omvisning og samtale med bonden, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Ministeren skal også besøkje Orkla sin fabrikk på Stranda.