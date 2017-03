Justering av opplæringstilbodet for skuleåret 2017 - 18 vart handsama i Leikanger onsdag. No er det avgjort kva linjer og kor mange klassar dei vidaregåande skulane får til hausten.

Fleire skular i fylket må justere ned talet på grupper, slik gjekk det ikkje for Stryn vgs.

- No er det klart at vi får ei ekstra linje på byggfag og på helse- og oppvekstfag. Dette er fantastiske nyheiter for Stryn vgs som blir styrka som ein attraktiv vidaregåande skule, seier Sonja Øvre-Flo (H) etter møtet onsdag.

I innspelet frå Stryn vgs går det fram at prøveinntaket viser 18 søkjarar med ungdomsrett, der 12 er tatt inn, medan fem står utan tilbod.

- Med to klassar vil ein sikre rekruttering til vidare løp innan bygg- og anleggsteknikk lokalt, og det vil vere fordelaktig for både elevane og næringslivet, heiter det i innspelet frå Stryn vgs til fylkeskommunen, heiter det frå søknaden.

Skulen søkte primært om to klassar med 12 elevar pr klasse på vg1.

Slik gjekk det: