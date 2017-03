Sjøfly kan bli taxi i Hardanger og Nordfjord

Selskapet Scandinavian Skies AS har søkt om å få drive taxiflyging med sjøfly i Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Stryn og Nordfjordeid.

Scandinavian Skies AS søkjer Luftfartstilsynet om dispensasjon for kravet om konsesjon og ønskjer å starte opp med rundflyging og taxiflyging i Hardanger og Nordfjord allereie i april/mai i år, skriv Hardanger Folkeblad.

Planen er å bruke to-tre fly av typen Cessna 206 og desse skal lette eller lande til saman maks 80 gonger per veke per landingsplass. Ifølgje avisa vurderer Luftfartstilsynet førebels søknaden slik at det kan vere grunnlag for dispensasjon, men legg spørsmålet ut på høyring.

