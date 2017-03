Ville frakte avregistrert køyretøy ut av landet

Køyretøyet som vart stoppa i ein kontroll ved Kjøs bru måndag, og som mellom anna hadde store manglar på bremsene og dermed vart avregistrert, vart i løpet av natt til torsdag køyrt uregistrert til Nordfjordeid utan at bremsefeila var utbetra.

Køyretøyet vart køyrt til Nordfjordeid for å bli lasta på eit anna vogntog, slik at det kunne fraktast ut av landet. Føraren av lastebilen vart meld for ikkje å følgje pålegg om at køyretøyet ikkje kunne brukast på vegen, samt å køyre med trafikkfarleg og uregistrert køyretøy.

Sjåføren kan no vente seg eit oppgjer med politiet før han kan forlate landet, melder Statens vegvesen.