Lo du....?

Ut frå kommentarane og tilbakemeldingane var det fleire som "drog på fliren" av gårsdagens spøk om tilskot til omsaum av honndølene sine nordfjordbunadar.

For det var sjølvsagt ein aprilspøk. Bunadsyerske Perdy Beate Urkevåg eksisterer berre i lokalavisjournalistane sin fantasi, og er no trygt tilbake i journalist/komikar Roy Aron Myklebust sitt rikhaldige kostymelager.

Vi takkar humoristiske sjeler for gode innspel, Åshild Sætren Bøe for lån av systove og hornindalsordføarar Stig Olav Lødemel for sporty deltaking i spøken, og seier berre "aprilja"!