Holmøyskarrennet 50 år

Det aller første Holmøyskarrennet gjekk på nøyaktig same datoen som årets jubileumsrenn, 9. april.

For 50 år sidan gjekk rennet frå Rand til Markane i strålande ver. Lorns Skjemstad vart den fyrste vinnaren, og i telefonsamtale med han nyleg mintest han rennet med glede, skriv rennleiar Arne M. Sølvberg i ei pressemelding.

Jubileumsrenn

- Han var og ein stor inspirator for unge skitalent her ved at han heldt kurs i langrennsteknikk på bøen i Jevnlid dagen etter rennet. Lærar Leiv Blakset var meister for å få til denne kombinasjonen. Og ein av dei som fekk del i Skjemstad sin instruksjon var den unge Per Knut Åland som etter kvart vart den store kongen av Holmøyskarrennet. Systra Aslaug, Per Knut og Lars Bergset har fullført alle dei 49 renna hittil. Dei er klar for jubileumsrenn, og Per Knut vil sjølvsagt gå på tid og ser fram til duell med den yngre storløparen Odd-Bjørn Hjelmeset, fortel Sølvberg.

- Odd-Bjørn har i alle fall sagt at vi kan halde av eit startnummer til han, og trass i litt hektisk tidsskjema vil han prøve å kome seg over frå hytta på Beitostølen palmesøndags morgonen til start på Nordfjord Fritidssenter. Han seier og at Per Knut har avslege spørsmålet om smøring av skia hans, men med duellen i tankane ville det kanskje vore eit lurt trekk av Per Knut og ordna litt med akkurat det, skriv Sølvberg vidare. Flott at desse løparane som i si velmakt var i verdstoppen framleis held skigleda og humøret i replikkane oppe.

Berre ei avlysing fram til i dag

- Det vekslande veret har sjølvsagt gjort oss tidvis litt urolege for rennet, men arrangørlaga Hardbagg og Veten set mykje inn på å få til renn akkurat i år. Gjennom rennet si lange historie har det berre vore ei avlysing, så difor fell jubileet for det 50. rennet saman med 50 år sidan det første. Den lengste løypa (35 km) er uaktuell i år på grunn av snømangel og vanskar med planering av trygge utforkøyringar, men løypa på 25 km er framleis aktuell. Og ei eventuell reserveløype vert vurdert. Kanskje vert ikkje traseen så godt planert som vanleg, men det skulle elles berre mangle med tanke på at vi denne dagen skal mimre litt om løypekvaliteten for 50 år sidan, avsluttar Arne M. Sølvberg.