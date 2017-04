Ni personar var for harde på gassen og vart vinka inn av UP under ein fartskontroll på rv 15 i Skredestranda ved inngangen til helga. Høgste målte fart i kontrollen var 108 km/t, opplyser politiet.

Søndag heldt UP kontroll på rv 15 nærare Nordfjordeid. Der vart det skrive ut fem forenkla førelegg. Høgste målte fart var 95 km/t.