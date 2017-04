Gebyr, advarslar og brot på kviletid

I ein tungtransportkontroll ved Kjøs bru onsdag fekk fire førarar gebyr for dekk med mønsterdjupn under fem mm, og ein fekk gebyr for manglande vognkort.

Ein førar vart meld for brot på køyre og kviletidsreglane. Vedkomande førar hadde 11 daglege køyreperoiodar før godkjent døgnkvil var gjennomført.

To førarar fekk skriftleg advarsel for brot på køyre og kviletida.

Ein sjåfør måtte sikre lasta betre før vidare køyring, melder Statens vegvesen i sin kontrollrapport.