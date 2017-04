Geitebønder kritiske til innstilling om mjølkekvotar

Organisasjonen Norsk Sau og Geit er kritisk til at fleirtalet i næringskomiteen går inn for oppkjøp av geitemjølkskvotar og meiner politikarane ikkje er oppdaterte.

Organisasjonen er glad for at næringskomiteen på Stortinget denne veka gjekk imot mange av forslaga i jordbruksmeldinga til regjeringa, men meiner fleirtalsinnstillinga om geitemjølkskvotar byggjer på feil grunnlag.

NSG viser til at fleirtalet i komiteen meiner produksjonen av geitemjølk i dag er større enn det er mogleg å få omsetnad på, og at det difor bør opnast for oppkjøp av geitemjølkskvotar for geitemjølk som går til dyrefôr.

Dette meiner organisasjonen er misvisande.

– Her reagerer vi med vonbrot på at fleirtalet i komiteen rett og slett ikkje er oppdaterte, seier styreleiar Kjell Erik Berntsen.

Han viser til at så og seie all geitemjølk i år vil bli brukt til menneskeføde.

– Det er spesielt skuffande at det sjølverklærte landbruks- og distriktsvennlege partiet KrF ikkje har teke dette inn over seg, seier Berntsen.

Organisasjonen håpar difor at KrF i Stortinget endar opp med å støtta haldninga til Ap, Sp, Venstre og SV i denne saka. I staden for ei oppkjøpsordning har desse partia bede om ei meir offensiv satsing på geitemjølk for å leggja til rette for osteproduksjon og auka konsum.

