- Eit etterlengta tilbod

Turoperatøren Fjord Tours lanserer denne sesongen ei ny fjordbuss-rute som skal ta reisande frå ein Unesco-fjord til ein annan: Frå Geirangerfjorden via Nordfjorden til Nærøyfjorden. Dette er ei sommarrute som vil gå tur-retur dagleg.

Bussruta vil mellom anna gå om Loen, og dermed knyte Loen Skylift og Via Ferrata til ruta. Det blir også jobba med å koble tilbodet til eksisterande ruter til Briksdalsbreen.

Fjordruta har fast stopp i Stryn sentrum.

- Her kan tilreisande gå av og nytte seg av tilboda så lenge dei ynskjer før dei igjen vel å reise vidare. Dette er ei etterlengta og svært viktig styrking av infrastrukturen for individuelt reisande i regionen. Her kan gjester som kjem utan eige transportmiddel enkelt bestille transport på 1. klasse direkte til indrefileten av Vestlandsnaturen, seier reiselivssjef i Visit Nordfjord, Marita Lindvik.

- Vi håpar på sikt at dette skal bli en permanent rute som vil ha korrespondanse helt til Ålesund, slik at kundene har en mulighet å komme fra for eksempel Ålesund til Bergen og visa versa via fjordene på en enkel og attraktiv måte, seier Steinar Aase i Fjord Tours.

Tilbodet har som mål å forbetre og forenkle transporttilbodet til alle som ikkje reiser med eige transportmiddel, og som ønsker seg enkel tilgang til kjende naturperler i vestlandsnaturen. Fjordruta er utvikla og drifta av Fjord Tours med Visit Nordfjord, Visit Sognefjord og Visit Ålesund som støttespelarar.