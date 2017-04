- Stockholm er sjølvsagt prega

Fleire honndøler og stryningar er busette i Stockholm, som vart råka av eit terrorangrep fredag. Ein av dei er Per Otto Lien frå Hornindal, som var på jobb ikkje langt frå åstaden der ein lastebil køyrde inn i ei folkemengde. Statsminister Stefan Löfven sa i går at alt tyder på at dette var ei terrorhandling.

- Det var fælt det som hende fredag, seier Per Otto Lien, som understrekar at han ikkje sjølv ikkje var direkte berørt av terrorhandlingane.

Honndølen har jobba hos ein byggentrerprenør i Stockholm sidan januar, og kontoret han jobbar på vart evakuert.

Alt av kollektivtrafikk vart innstilt fredag ettermiddag etter terroråtaket.

- Så det var veldig mykje folk som måtte gå heim frå jobb. Mange folk ute i gatene, fortel Lien. - Det var også veldig mykje synleg politi å sjå over alt denne dagen.

Sjølv bur han litt sør for sentrum, og han fortel at han ikkje har vore i sentrum sidan hendingane fredag.

- Korleis er stemninga i Stockholm no?

- Sjølvsasgt prega av det som hende. Men stemninga er at ein skal kome seg vidare. Slik det vert framstil i media her i Sverige er det der fokuset er no.