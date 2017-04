Påske i Vikingskipet

Mange vil nok meine at påskeferie er synonymt med skiturar, appelsin og kvikk lunsj. Men for andre er det heilt andre ting som gjeld.

Stryningane Kristian Kvamme, Olav Matias Flo og Andreas Thayanantham deltek i påska på datatreffet The Gathering i Vikingskipet på Hamar saman med over 5.000 andre spelinteresserte.

- Vi blir her mest sannsynleg heile påska, seier Kristian, som saman med Andreas har vore med på The Gathering også tidlegare.

- Speling frå morgon til kveld?

- Ja, det blir fort det. Kan hende at det blir litt søvn inni mellom all spelinga, fortel Kristian.

- Nokre spel de spelar meir enn andre på The Gathering?

- Det går mest i World of Warcraft og Cs:go, seier ein travelt opptatt Kristian Kvamme, som mellom all spelinga kan strekke seg til å sende eit oversiktsbilde av The Gathering til Fjordingen.