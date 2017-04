To samlagsmeistrar frå Hornindal og Markane

Nordfjord skyttarsamlag arrangerte i helga samlagsstemne i feltskyting i Hyen.

- 56 skyttarar deltok då Hyen skyttarlag arrangerte eit godt gjennomført samlagsstemne i feltskyting søndag, opplyser Karin Vindfjell Frøholm i skyttarsamlaget.

Hornindal og Markane Skyttarlag markerte seg godt og fekk to samlagmeistarar. Bjørn Ove Muldsvor vart samlagmeistar for senior og Geir Magne Muldsvor vart samlagmeistar for junior.

Klassevinnarar:

Rekrutt- Daniel Matias Mjellem, Hyen

Eldre rekrutt- Stian Skeistrand, Eidsbygda

Junior- Geir Magne Muldsvor, Hornindal og Markane

Veteran 65- Odd Peter Skinlo, Hyen

Veteran 73- Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand

Veteran 55- Arild Fure, Stryn

Klasse 3-5- Bjørn Ove Muldsvor, Hornindal og Markane

Samlagstemne Felt Nordfjord

Meisterskap

Klasse 3-5: 1. Bjørn Ove Muldsvor, Hornindal og Markane 38/08, 2. Alf Erik Røyrvik, Hyen 38/05, 3. Leiv Reksten, Nordbygda og Rand 38/03, 4. Torleiv Straume Jr, Hyen 37/06, 5. Ole Arild Aa, Hyen 37/05, 6. Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand 36/00, 7. Asle Helge Hundeide, Hundeide 35/05, 8. Nils Holme, Hyen 35/00, 9. Anders Ommedal, Hyen 34/07, 10. Roger Aaland, Nordbygda og Rand 29/00, 11. Geir Kjetil Aa Hope, Hyen 28/00, 12. Terje Lundebrekke, Stadlandet 25/08, 13. Olav Marius Aa, Hyen 25/11, 14. Atle Lotsberg, Nordbygda og Rand 23/10, 15. Jan Ove Lotsberg, Nordbygda og Rand 22/11, 16. Arve Halsteinslid, Haugen 21/06, 17. Alf Roger Muldsvor, Hornindal og Markane 21/05, 18. Bjørn Inge Espe, Haugen 20/12, 18. Bertel Oddne Mjellem, Hyen 20/16, 20. Tor Erik Halsteinslid, Haugen 20/07, 20. Ben Magne Stokland, Stadlandet 20/07, 20. Per Tore Taklo, Hundeide 20/11, 23. Anna Kirsten Hellevang, Haugen 18/07, 23. Ann - Kristin Sætre, Hundeide 18/04, 23. Ruben Olai Tytingvåg, Nordbygda og Rand 18/05.

V55: 1. Arild Fure, Stryn 33/05, 2. Odd Hestenes, Bryggja 31/04, 3. Andereas Røyrvik, Hyen 27/03, 4. Kjell Magne Åshamar, Hundeide 23/01.

Junior 16-17 år: 1. Geir Magne Muldsvor, Hornindal og Markane 41/07, 2. Vegard Taklo, Hundeide 41/06, 3. Sandra Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 40/09, 4. Per Inge Straume, Hyen 40/06, 5. Kristian Lotsberg, Nordbygda og Rand 21/10.

ER, 14-15 år: 1. Stian Skeistrand, Eidsbygda 42/05, 2. Fredrik Taklo, Hundeide 41/08, 3. Bendik Stokland, Stadlandet 39/09, 4. Odd Helge Muldsvor, Hornindal og Markane 39/08, 5. Jakob Lotsberg, Nordbygda og Rand 23/14.

R, 11-13 år: 1. Daniel Matias Mjellem, Hyen 36/05, 2. Sivert Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 35/03, 3. Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide 29/02, 4. Jonas Espe, Haugen 25/01, 5. Ada Borgund, Haugen 17/03.

V65: 1. Odd Peter Skinlo, Hyen 42/12, 2. Magne Skårbø, Stadlandet 42/09, 3. Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 29/17.

V73: 1. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 42/08, 2. Svein Hoem, Stryn 41/08.

Hovudskyting

Klasse 5: 1. Leiv Reksten, Nordbygda og Rand 28/14, 2. Ole Arild Aa, Hyen 27/13, 3. Nils Holme, Hyen 26/09, 4. Torleiv Straume Jr, Hyen 26/04, 5. Arve Halsteinslid, Haugen 21/06, 6. Bertel Oddne Mjellem, Hyen 20/16.

Klasse 4: 1. Alf Erik Røyrvik, Hyen 28/14, 2. Bjørn Ove Muldsvor, Hornindal og Markane 28/08, 3. Bjarne Eriksen, Nordbygda og Rand 27/15, 4. Anders Ommedal, Hyen 26/15, 5. Geir Kjetil Aa Hope, Hyen 26/14, 6. Asle Helge Hundeide, Hundeide 26/09, 7. Atle Lotsberg, Nordbygda og Rand 23/10, 8. Jan Ove Lotsberg, Nordbygda og Rand 22/11, 9. Per Tore Taklo, Hundeide 20/11, 10. Ben Magne Stokland, Stadlandet 20/07.

Klasse 3: 1. Roger Aaland, Nordbygda og Rand 27/13, 2. Olav Marius Aa, Hyen 25/11, 3. Terje Lundebrekke, Stadlandet 25/08, 4. Alf Roger Muldsvor, Hornindal og Markane 21/05, 5. Bjørn Inge Espe, Haugen 20/12, 6. Tor Erik Halsteinslid, Haugen 20/07, 7. Anna Kirsten Hellevang, Haugen 18/07, 8. Ruben Olai Tytingvåg, Nordbygda og Rand 18/05, 9. Ann - Kristin Sætre, Hundeide 18/04. Klasse 1: 1. Kåre R Haugen, Hornindal og Markane 20/05.

J, 16-17 år: 1. Vegard Taklo, Hundeide 29/25, 2. Geir Magne Muldsvor, Hornindal og Markane 29/24, 3. Per Inge Straume, Hyen 28/21, 4. Sandra Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 28/16, 5. Kristian Lotsberg, Nordbygda og Rand 21/10.

ER, 14-15 år: 1. Stian Skeistrand, Eidsbygda 30/21, 2. Fredrik Taklo, Hundeide 29/25, 3. Odd Helge Muldsvor, Hornindal og Markane 29/16, 4. Bendik Stokland, Stadlandet 27/19, 5. Jakob Lotsberg, Nordbygda og Rand 23/14.

R, 11-13 år: 1. Daniel Matias Mjellem, Hyen 27/14, 2. Sivert Vindfjell Frøholm, Utvik og Innvik 24/13, 3. Sondre Rotihaug Dalseth, Hundeide 21/08, 4. Jonas Espe, Haugen 19/01, 5. Ada Borgund, Haugen 17/03.

NU, -15 år: 1. Era Borgund, Haugen , 1. Tommas Espe, Haugen , 1. Marthe Herene Isene, Nordbygda og Rand , 1. Lars Rune Mjellem, Hyen , 1. Axel Nikolai Nyttingnes, Hundeide , 1. Torstein Straume, Hyen .

V55: 1. Arild Fure, Stryn 24/11, 2. Andereas Røyrvik, Hyen 22/07, 3. Kjell Magne Åshamar, Hundeide 22/07, 4. Odd Hestenes, Bryggja 20/12.

V65: 1. Magne Skårbø, Stadlandet 30/25, 2. Odd Peter Skinlo, Hyen 30/21, 3. Knut Lillestøl, Hornindal og Markane 29/17. V73: 1. Kristen Lotsberg, Nordbygda og Rand 30/25, 2. Svein Hoem, Stryn 29/22.