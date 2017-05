Søndag kontrollerte Statens vegvesen 287 køyretøy i Stryn, Hornindal og på Nordfjordeid.

To førarar fekk gebyr for ikkje å ha brukt bilbelte, og ein førar fekk gebyr for ikkje å ha sikra barn i bilen.

To førarar fekk gebyr for ikkje å ha førarkort med under køyring.