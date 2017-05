Ny runde med nasjonal hoppetaukonkurranse

I går gjekk startskotet for den store hoppetaukonkurransen i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Over halvparten av barneskulane er med. Det betyr at 103.000 elevar ved 1.359 skular skal «hoppe for hjartet».

I indre Nordfjord er desse skulane med: Loen, Olden, Rand, Tonning, Vikane og Hornindal. Konkurransen varer til 12. mai.

− Å hoppe tau er morosamt, spennande, utfordrande og sosialt. I tillegg er det bra for helsa. Vi ønskjer å inspirere barn til å vere meir aktive i skulekvardagen, seier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen i ei pressemelding.

Hoppetaukonkurransen har vakse frå å engasjere 40.000 skulebarn i 2005 til over 100.000 barn i 2017. Målet med konkurransen er å vise at fysisk aktivitet både er morosamt og bra for helsa, og fint kan kombinerast med fag og undervisning.