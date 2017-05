Moro i manesjen

Cirkus Agora vart møtt med taktfast trampeklapp i Hornindal onsdag. Det er 40 år sidan Jan Ketil Smørdal for første gong prøvde seg på line mellom epletreet og utedoen på garden heime i Hjelmelandsdalen. No har han etter nokre års pause lagt ut på landevegen med sirkus igjen. Med eit mindre og meir intimt telt byr han på eit program med akrobatar og sjonglørar, klovnestrekar og alt som høyrer med. Elefantane er borte frå sirkus, men det såg ikkje ut til at dei var sakna. Derimot var publikum svært begeistra for den vesle sjarmøren Boffo, ein Jack Russel-terrier som logra seg gjennom heile nummeret sitt (og stirra forvetningsfullt på godbitlommen).

- Det er utruleg kjekt å vere tilbake, sa Jan Ketil Smørdal sjølv. I dag er Cirkus Agora i Stryn.