Dobbeltsiger på hingsteutstillinga

Lite, men godt er den korte oppsumeringa av hingsteutstillinga på Nordfjordeid, der Vidar Heggheim frå Naustdal hadde dei to beste treåringane. Det skal ikkje skjedd tidlegare at same utstillar har dei to første i kvalitet, meiner dommarane.

22 hingstar på Nordfjordeid er eit uvaleg lågt tal, men både Norges Fjordhestlag og dommarkollegiet fortel om aukande føltal og at fjordhestmiljøet er i vekst.

-Trass i få hingstar, kan eg fortelje om høg kvalitet, sa styrarebnfor utstillinga Tor Kvam etter at dommarane sette fem av dei tolv treårshingstane i kvalitet. I tillegg vart ein treåring kåra, men dei andre måtte reise heim utan heider.

-Vi var ikkje i tvil om spissen, sa Kvam og Birkelid

Tullen til Vidar Heggheim vart også kåra til dagens fjording i tevling med Alme Baronen stilt av Even Myklebust, Ørsta. Den fem år gamle hingsten er etter Aarnes Lerka fekk raud sløyfe og 2. premie. Det var Stryn sitt innslag i utstillinga.