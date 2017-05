Det vart full klaff for "Tid for hage"-arrangementet med Finn Schjøll som pågår i Loen. Folk sat tettpakka på benkeradene for då "Blomster-Finn" starta sitt kåseri i dag føremiddag, der han i kjent stil sette saman blomsteroppsatsar, dekorasjonar og kransar medan snakketøyet gjekk like fort som fingrane. Seinare i dag er det fokus på pynting av festbord.