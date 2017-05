Søkjer om å få drive catskiing

Strynefjellet sommerski AS søkjer Stryn kommune om å få drive med catskiing som aktivitet ved senteret.

Catskiing går ut på å bli køyrt opp på fjellet med trakkemaskin, for så å køyre i uspora laussnø ned att. Namnet kjem av at trakkemaskin vert kalla snowcat på engelsk.

Sommarskisenteret ønskjer å bruke eit område som allereie er regulert for skikøyring, går det fram av søknaden signert dagleg leiar ved Strynefjellet sommerski AS, Nina Lensebakken.

I søknaden går det vidare fram at øvste del av heistraseen med breheisen ikkje har vore sett opp sidan 2013 på grunn av skade ved opp- og nedrigging siste åra.

- I dag blir det køyrt ein veg med trakkemaskin opp til øvste mast, slik at toppen av breheisen skal vere lett tilgjengeleg sjølv om den ikkje er i drift lenger. Dette har medført at fleire vel andre skianlegg, og mange har uttrykt misnøye ved at den ikkje er i drift lenger, skriv Lensebakken i søknaden.

Ho skriv at Strynefjellet sommerski AS ønskjer å tilby sine gjester ein mulegheit til å nå toppen av breheisen samt Kvitlenova då mange har ytra ønskje om dette. Skisenteret ønskjer også å setje Stryn og sommarski på verdskartet og gje eit unikt tilbod innanfor regulerte former.