Har fått reiselivet sitt miljømerke

Sande Camping mottok 16. mai miljøsertifiseringa Green Key. Green Key er reiselivet sitt miljømerke, og per i dag den største globale miljøsertifiseringsordninga for overnattingsstader.

For å bli Green Key-sertifisert er det ei rekkje kriterium verksemda må oppfylle. Dette femner om område frå energi, vask og avfallshandtering til informasjonsarbeid.

- Vi i har ein plan på at både vi som eigarar og våre tilsette skal ha dagleg fokus på miljøet og sette i verk fleire miljøtiltak på ulike plan, seier dagleg leiar Turdi Sande Beinnes ved Sande Camping.

- Sande Camping vil jobbe kontinuerleg for å forbetre sin miljøprofil. Blant anna skal alle kvitevarer som blir skifta ut vere miljømerka og energisparande. Alle sesongplassane har straummålarar, noko som gir betydeleg mindre bruk av straum. Reinhaldsprodukt som såper, vaskemiddel av alle slag, tørkepapir m.m. skal vere miljømerka. Vi har i samarbeid med vår vareleverandør av slike produkt laga ein reinhaldsplan som skal følgjast.

Målet til Green Key er å fremje berekraftig turisme og å bidra til å førebyggje klimaendringar, mellom anna med å gjere både tilsette og gjester meir medvitne og å fremje berekraftige rutiner, redusere energi- og ressursbruk og støtte opp under miljøvenlege og ansvarleg bedrifter.

- Vi har laga eit system og ein plan for kjeldesortering i den grad renovasjonsselskapet tilbyr ordningar for dette. Her vil vi aktivt jobbe for at det skal bli eit endå betre tilbod for sortering. God informasjon ut til gjestene er eit viktig punkt for å få dette til å fungere slik at alle kan bidra, seier Turid Sande ved Sande Camping.