Etter at gondolbana Loen Skylift var høgtideleg opna av dronning Sonja i går, var det om kvelden duka for den store opningsfesten. "Party Heaven" baud på tapas, DJ og ikkje minst konsert med eit av landets mest ettertrakta liveband, High as a kite.

- Dette er heilt fantastisk å få oppleve. Tusen takk for at vi fekk vere med på dette! sa ein begeistra vokalist og frontfigur, Ingrid Helene Håvik, då ho såg ut over folkehavet på taket av Hoven Restaurant.

Og då superhiten "Golden ticket" ljoma ut i vårnatta, som hadde sommartemperatur for anledninga, då var stemningen høg i høgfjellet.

Også gruppa Sol i skuggesong, som mellom anna spelte sin populære "Fjelltur" då dronninga kom til Hoven tidlegare på dagen, fortel at det var ei stor oppleving å få spele der oppe på toppen.