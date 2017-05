No kjem nynorsktastaturet

No slepp iPhonebrukarar å irritere seg over at mobiltelefonen rettar språket til bokmål, opplyser Norsk Målungdom.

I fjor lanserte Swiftkey som fyrste aktør eit nynorsk tastatur for androidtelefonar, og no fylgjer dei opp med iOS-tastatur til iPhone, iPad og iPod touch.

– Dette er veldig gode nyhende for nynorsken, for no vert det endå lettare for mange å bruke nynorsk i kvardagen, seier Synnøve Marie Sætre, leiar i Norsk Målungdom.

– Det er få stader folk skriv så mykje som på nettbrett og mobil. Det gjer dei til svært viktige arenaer for språket vårt. At ordlista på tastaturet også finst på nynorsk, burde vore sjølvsagt, seier Sætre.

Norsk Målungdom og Noregs Mållag har lenge jobba for å få meir nynorsk på digitale flater, og dei jublar for at SwiftKey har teke initiativ til eit nynorsk tastatur.

– Vi veit at språk er uløyseleg knytt til å ta vare på kultur og ynskjer å medverke til å oppretthalde det språklege og kulturelle mangfaldet i verda, seier SwiftKey om språksatsinga si.