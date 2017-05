Ny runde med Raw Air

Det internasjonale skiforbundet (FIS) spikra før helga programmet for Raw Air komande sesong.

I slovenske Portoroz vart detaljane for den andre utgåva av Raw Air spikra. Anders Fannemel og co. startar i Holmenkollen 10. mars, medan finalerennet går i Vikersund 18. mars. Det er planlagt individuelle renn i Holmenkollen, Lillehammer, Granåsen og Vikersund, og det er lagt inn lagkonkurranse i Holmenkollen og i Vikersund.

Sportssjef Clas Brede Bråthen seier følgjande til hoppforbundet sine nettsider:

- Vi får mulegheita til å arrangere Raw Air etter same konsept som vi hadde suksess med i vinter. Samtidig håpar eg at vi kan gjere dei forbetringane vi ser behov for.

Avslutningsrennet i Raw Air i Vikersund 19. mars i år hadde om lag like mange TV-sjåarar som det tradisjonelle nyttårshopprennet i Garmisch. Det samla talet for både Garmisch og Vikersund viser om lag 16 millioner TV-sjåarar, noko som også er ny rekord for Vikersund.

Verdenscupsesongen i hopp for menn starter i polske Wisla 17. november.