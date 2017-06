Samde om namnet

Namnet på den nye kommunen var tema når både Hornindal kommunestyre og Volda kommunestyre var samla i Honndalshallen torsdag. Frå talarstolen tok fleire til orde for kvifor Volda burde vere namnet også etter samanslåinga i 2020.

I hovudsak handla argumentasjonen om Volda som eit gamalt, sterkt og godt kjend merkjenamn, og det vil for koste for mykje tid og pengar å byggje opp eit nytt namn. Einaste alternative forslag var Kviven kommune.

Det historiske fellesmøtet var ikkje arena for vedtak, så kommunestyra gjekk til sine respektive møter etter eit felles måltid. Hornindal kommunestyre heldt fram namnedebatten på Smia der saka enda med 10 mot sju røyster for namnet Volda.

- Dette var som forventa. Namn handlar om identitet og følelsar så eg forstår godt dei argumenta som har kome for eit nytt kommunenamn, men eg meiner vi har viktigare ting å kjempe for enn namnet. Eg trur uansett at det er urealistisk at vi skulle oppnå til dømes Kviven som kommunenamn når ein samrøystes namnekomite og eit vesentleg større kommunestyre vil ha namnet Volda, oppsummerte ordførar i Hornindal, Stig Olav Lødemel.

Ikkje overraskande vedtok eit samrøystes Volda kommunestyre namnet Volda kommune.

Meir om denne saka med reaksjonar og kommentarar kjem i papiravisa tysdag