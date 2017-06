Vil ha kommunane med i ny ambulanseprosess

- Korleis ambulansetenesta er organisert, rører sterkt ved tryggleikskjensla til innbyggarane i det spreitt befolka fylket Sogn og Fjordane. Saka har vist seg å skape sterke lokale engasjement kvar gong det kjem forslag til endringar, skriv Helse Førde i ei pressemelding.

- Både økonomiske rammevilkår, endra kommunikasjonar og den demografiske utviklinga har gjort det naudsynt med ein ny prosess rundt korleis ambulansetenesta bør vere i framtida. Styret i Helse Førde ønskjer no ein slik prosess, og ber om at eit utkast til mandat for prehospital plan tilpassa den økonomiske ramma blir lagt fram på neste styremøte 30. juni, heiter det av pressemeldinga.

I skrivet peikast det på at dei siste ti åra har særleg bilambulansetenesta hatt langt sterkare vekst enn resten av Helse Førde. I skrivet anslår Helse Førde at ambulansetenesta kjem til å bruke rundt åtte millionar kroner meir enn budsjettert i 2017.

- Dersom dagens ambulansestruktur held fram, vil ambulansetenesta få ein endå sterkare økonomisk vekst i framtida, skriv Helse Førde som peikar på utfordringar når det gjeld prioriteringar av sjukehusdrift.

- Både i Sogn og Fjordane og i andre fylke har det ofte vore usemje mellom helseføretak og folkevalde representantar i kommunane i slike prosessar. Utanom økonomi er det også ein fagleg debatt, der argumentet om "robuste einingar med kompetent personell", står opp mot argumentet for nærleik til ambulansetenestene, også i grisgrendte strok, skriv Helse Førde som vil vurdere fleire alternative modellar innanfor ulike økonomiske rammer.

Denne prosessen vil altså Helse Førde at både representantar for kommunane og brukarane skal involverast i.

- Det vil bli eit svært omfattande arbeid, som er foreslått organisert i grupper: Ei hovudprosjektgruppe, tre geografiske grupper (Sunnfjord og Ytre Sogn, Nordfjord samt Indre Sogn) og ei faggruppe.

Styret i Helse Førde skal ta stilling til dette på møte tysdag 6. juni.