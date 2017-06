To millionar til Geiranger

Geiranger får to millionar statskroner for å utvikle verdsarvområdet.

Reiselivsnæringa i Geiranger får to millionar kroner i støtte for å utarbeide ein såkalla masterplan for reiselivet i turistbygda. Pengane kjem gjennom revidert nasjonalbudsjett som blei lagt fram onsdag. Reiselivsaktørane i Geiranger skal no saman utarbeide ein plan for å utvikle Geiranger som reisemål og som lokalsamfunn.

Det var Pål Farstad som gjennom arbeid i Venstre fekk partiet til å bli tunga på skåla og sikre fleirtal, skriv Sunnmøringen.no .

– Dette er gode nyhende. Dermed får vi starte arbeidet med ein plan for å utvikle Geiranger, seier Ove Skylstad, som er dagleg leiar i Destinasjon Geiranger, som koordinerer arbeidet.

