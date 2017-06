Avdragsfritak og forlenga lånetid

Stryn kommune gav gjennom vedtak i kommunestyret 22.09 i fjor ein kommunal bankgaranti på lån på kr. 6.200.000,- til Stiftinga Jostedalsbreen Nasjonalpark. Sistnemnde har søkt Nordea Bank AS om to år med avdragsfritak med forlenga lånetid.

Stryn kommune må difor utvide tida for garantien med to år. Saka vart handsama i kommunestyret tysdag med følgande samrøystes vedtak:

- Stryn kommune godtek to års forlenga lånetid, med avdragsfritak, på simpel garanti på kr. 6.200.000,- innvilga KS sak 71/16, gjeve til Stiftinga Jostedalsbreen Nasjonalpark i Nordea Bank AS, under føresetnad at Nordea innvilgar søknad om avdragsfritak i 2 år. Total løpetid vert inntil 27 år frå utbetalingstidspunkt. Anlegget må vere fullverdiforsikra av eigar i heile perioden, heiter det av vedtaket.