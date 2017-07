Siste sjanse for å nå sommarskisenteret

– Vi har gjester som har køyrt over 90 mil for å få med seg den siste helga for sesongen, fortel dagleg leiar ved Stryn Sommarski, Nina Lensebakken.

På søndag stenger skisenteret. Lensebakken melder som ganske gode forhold.

– Her er litt solglimt i dag, god temperatur og veldig god stemning, seier ho. Vi håpar så mange som mogeleg tar turen til Strynefjellet i helga.