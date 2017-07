Bussjåfør fekk førelegg på 8.300 kroner

Det første mikrofly-instruktørkurset utanfor Oslo vart arrangert i Stryn

Stryn luftsportsklubb arrangerte i helga mellom den 14. og 16. juli instruktørkurs for åtte flygarar. Leiar i klubben Ole Anton Brekke og kursdeltakar Magnus Nordstrand ønsker at fleire i Stryn skal få luft under vengene.